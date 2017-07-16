Мир
 

СМИ узнали о планах Южной Кореи провести мирные переговоры с КНДР

Перейти в «Мою Ленту»
Граница КНДР и Южной Кореи
Граница КНДР и Южной Кореи

Сеул собирается на следующей неделе предложить Пхеньяну провести переговоры военных с целью прекращения враждебных действий на границе. Об этом сообщает в воскресенье, 16 июля, агентство «Ёнхап» со ссылкой на представителя южнокорейского правительства.

По его словам, решение о переговорах было принято после реакции со стороны КНДР на слова президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина: 15 июля комментарий опубликовала северокорейская газета «Нодон синмун». В нем говорилось, что приверженность главы государства соглашениям о сотрудничестве, заключенным в ходе межкорейских саммитов 2000 и 2007 годов, — это первый шаг к улучшению отношений. Кроме того, отмечалось, что первоочередным должно стать решение вопроса военной конфронтации.

В Сеуле сочли, что Пхеньян таким образом выразил схожесть позиций стран, отметил представитель правительства.

В то же время, по мнению специалиста по КНДР Кох Ю Хван из университета Донгук, под прекращением враждебных действий стороны могут понимать разные вещи. Так, правительство Южной Кореи может подразумевать прекращение трансляции пропагандистских передач через громкоговорители на границе или отправку листовок на воздушных шарах, в то время как КНДР может потребовать прекратить совместные военные учения Сеула и Вашингтона.

6 июля Мун Чжэ Ин заявил, что Южная Корея не стремится к конфронтации с Пхеньяном. «Мы не хотим краха Северной Кореи, и мы не будем искать какой-либо формы объединения [с КНДР] путем поглощения», — сказал он. Президент также добавил, что готов встретиться со своим северокорейским коллегой Ким Чен Ыном.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
S. Korea prepares to propose military talks to N.K.
В КНДР отказались вести переговоры с США по ядерной программе
Лидер Южной Кореи объявил о нежелании воевать с КНДР
Президент Южной Кореи рассказал о последнем шансе КНДР
Южнокорейский президент назвал условие для начала дискуссий c Пхеньяном
Последние новости
Сын Владимира Толоконникова назвал причину его смерти
В Москве получивший отказ насильник подвез жертву до метро  
Защитник «Наполи» забил ударом со своей половины поля
На Украине выдали фотографию российских Т-90 за снимок львовского завода
УАЗ без водителя задавил загоравшую на берегу реки женщину в Ростовской области
Рейтинг Трампа за полгода на посту президента упал до рекордно низкого уровня
Еще одна солистка «Ленинграда» объявила об уходе из группы
Другие материалы рубрики
Мир00:0213 июля

Страстный имам и его детка

В Индонезии проповедника шариата отдали под суд за принуждение к порносъемкам
06:57Сегодня

Сенат США отложил голосование по Obamacare из-за операции Маккейна

05:12Сегодня

Эрдоган пообещал поотрубать головы предателям

09:41Сегодня

Конгресс США предрек рост дефицита бюджета из-за невыполнимости планов Трампа

Мир00:0012 июля
Джордж Пелл

Страх и ненависть в Ватикане

Третье лицо Святого Престола обвинили в растлении малолетних
08:38Сегодня

В КНДР отказались вести переговоры с США по ядерной программе

04:24Сегодня

Макрон заявил об обещании Трампа подумать об участии США в Парижском соглашении

01:57Сегодня

Французы отметили День взятия Бастилии сожжением 900 автомобилей

Мир00:0114 июля

Мафия бессмертна

Итальянские власти начали очередной этап борьбы с преступным кланом ндрангета
03:32Сегодня

Бывший директор ФБР издаст книгу с воспоминаниями о Трампе

17:5614 июля

Немецкий политик предложила расстрелять участников погромов на саммите G20

03:51Сегодня

Калифорнийский живодер получил 16 лет тюрьмы за убийство 21 кошки

Россия
Александр — пианист, отшельник, таксист, бомж...«Они способны жить только в общине»
Почему так сложно вернуть бездомных в общество и надо ли к этому стремиться
Оставленный без присмотра малолетний мальчик выпал с восьмого этажа в Москве
Сергей: 17 лет колоний, инвалидность, бомж...«Воровал, грабил, убивал»
Как живет община, где 700 бездомных получают шанс начать новую жизнь
Гидрометцентр объявил в Москве «желтый» уровень опасности
Путин поставил задачи перед металлургами
В Совфеде увидели глубокий кризис в отношениях ЕС и Киева
Семь человек погибли при пожаре в Братске
Все материалы
Мир
Негры и погром
Невиданный бунт чернокожих граждан США в 1967 году
Страстный имам и его детка
В Индонезии проповедника шариата отдали под суд за принуждение к порносъемкам
Мафия бессмертна
Итальянские власти начали очередной этап борьбы с преступным кланом ндрангета
Сенат США отложил голосование по Obamacare из-за операции Маккейна
Конгресс США предрек рост дефицита бюджета из-за невыполнимости планов Трампа
Уже не торт
Японцы хотят жениться, но не делают этого
В КНДР отказались вести переговоры с США по ядерной программе
Все материалы
Бывший СССР
Петр Порошенко и Жан-Клод ЮнкерВхождение по мукам
Почему саммит Украина — ЕС оказался скомканным
Восставшие из Рады
Почему Генпрокуратура Украины хочет массово лишать депутатов неприкосновенности
Окончательно запутались в сети
Зачем Литва включилась в борьбу с «русскими хакерами»
Установлены личности убийц российского туриста в Абхазии
На Украине выдали фотографию российских Т-90 за снимок львовского завода
Жителям Грузии разрешили выращивать коноплю для личного пользования
На Украине показали последнее СМС от Вороненкова
Все материалы
Финансы
«Выйти из этой террористической организации»
Нужно ли России покинуть ВТО
В Госдуме потребовали проверить ЦБ и АСВ в связи с ситуацией вокруг «Югры»
ЦБ предрек замедление инфляции в июле
Приложение FUCK к криптовалюте Ethereum привлекло 30 тысяч долларов за полчаса
Бывшего налогового министра Украины обвинили в краже 12 миллиардов долларов
Промсвязьбанк отрегагировал на публикации о мошенничестве кипрского филиала
Госдолг Италии установил исторический рекорд
Все материалы
Бизнес
Дорожное прикрытие
Как строят трассы в России и за рубежом
Чистая работа
На терминале «Восточный Порт» уголь грузят без шума и пыли
Раздвоение личности
Китайские копии популярных европейских автомобилей
Путин объяснил рост цен на бензин в России
УАЗ отзовет в России 150 тысяч автомобилей
Президент России рассказал о неизбежной замене людей на заводах роботами
Путин посетил Коневский Рождество-Богородичный мужской монастырь
Все материалы
Силовые структуры
Подводный дефицит
Какие субмарины получит ВМФ России по новой госпрограмме вооружений
Служебный капкан
За что бывший гаишник застрелил сожительницу перед самоубийством
Заур Дадаев в Московском окружном военном судеВышло сроком
Почему главный фигурант дела об убийстве Немцова ушел от пожизненного
Смерть на обочине
За что майор внутренней службы расстрелял жену и тестя под Ростовом-на-Дону
СМИ узнали об аресте двух полковников из центрального аппарата ФСБ
В США ввели в строй новый ракетный эсминец
Японские военные рассказали о росте активности ВКС России
Все материалы
Наука и техника
Мемасы внутри
Чем грозит превращение бактерий в носители информации
Железный человек
Почему первый киборг не хотел воевать на полях Первой мировой
И на дуде игрец
Как раскрыть потенциал паяльника, калькулятора и других приборов
«Товарищ Коба хороший работник»
Почему Сталин осторожничал в 1917 году
Умерла единственная получившая Филдсовскую премию женщина-математик
Реализацию российской лунной программы сдвинули ради «ЭкзоМарса»
У девушки в минском метро взорвался вейп
Все материалы
Спорт
«Я черный ниже пояса»
Как Конор Макгрегор и Флойд Мэйуэзер устраивают дикое шоу перед боем
Рабона от игрока «СКА-Хабаровска» в матче с «Зенитом» восхитила соцсети
Защитник «Наполи» забил ударом со своей половины поля
Осужденному за педофилию футболисту угрожали убийством в тюрьме
Кокорин помог «Зениту» обыграть дебютанта РФПЛ
Восемь болельщиков погибли из-за обрушения стены стадиона в Сенегале
Слуцкий спел «Катюшу» с бананом вместо микрофона перед игроками «Халла»
Все материалы
Культура
Беллини Джованни «Молодая женщина за туалетом»«Женщины — очень примитивные существа»
Джулиан Феллоуз о пользе адюльтера
Двуспальное кимоно и другие тонкости Востока
Сокровища Японии в Кремле
Глазам своим не верю
Самые дикие клипы, набравшие миллионы просмотров
Сын Владимира Толоконникова назвал причину его смерти
Ночь, Россия, страшно
Кино недели с Денисом Рузаевым: от «Планеты обезьян» до «Блокбастера»
Основатель Pink Floyd послал недовольных критикой Трампа на концерт Кэти Перри
Умерла автор серии книг «Анжелика» Анн Голон
Все материалы
Интернет и СМИ
«России нужен спайс»
Русские звезды YouTube освоили рэп и продают хип-хоп-рекламу
Дуров ответил на блокировку Telegram в Индонезии
Ничего себе поездочка
Как слияние Uber и «Яндекс.Такси» повлияет на пассажиров и водителей
ТНТ начнет показывать в промороликах обычных зрителей
Спрятавшийся между статуями Бушей Клинтон насмешил соцсети
Британцы почистят туалеты из-за невнимательности при подключении к Wi-Fi
Трампа затравили после комплимента в адрес жены Макрона
Все материалы
Ценности
Тодд Баррато«Сейчас Россия — один из центров моды, в том числе мужской»
Любитель «классики с вывертом» Тодд Баррато о кожаных куртках и тайных карманах
Интимный вопрос
Чем порадовать мужа в первую брачную ночь
Дворцовые интриги
Подтвердится ли эстимейт лотов автоаукциона Coys в поместье Бленхейм
Шотландский остров выставили на продажу за 5,6 миллиона долларов
Ulysse Nardin предложил модель для молодых покупателей
Tissot предложит москвичам часы размера XL
KFC выпустила одежду с жареной курочкой
Все материалы
Путешествия
Планета Россия
Красоту необъятных русских земель представят на мультимедийной выставке
Центр Азии
Почему нужно хотя бы раз побывать в Гонконге — самом удивительном городе Китая
Фестиваль ухи во время празднования Дня рыбака прошел на центральной набережной Волги. Вареный пирожок и мититяй
Как Астрахань стала на Великий путь, а еда спасла мир
«Грузинские авиалинии» ответили на ограничение полетов в Россию
В гостях у гейши
Особенности сексуальной культуры в современной Японии
Россия ограничила полеты «Грузинских авиалиний»
В Госдуму внесли законопроект о развитии виноделия
Все материалы
Из жизни
Наши руки не для скуки
Что крутили вместо спиннера в разные времена
«У меня теперь есть все, о чем можно мечтать»
Как живется человеку, ставшему миллионером благодаря покупке биткоинов
Пост как улика
Антипример звезд: неверные супруги все чаще разоблачаются в соцсетях
Из глаза британской пенсионерки достали 27 забытых линз
Американца посадили за обмен интимными фото с несовершеннолетней будущей женой
Брат Марка Уолберга оставил две тысячи долларов чаевых в Waffle House
Отсидевший новозеландец с татуировкой на лице пожаловался на отсутствие работы
Все материалы
Крошка-кошка
Все, что нужно знать о новейшем кроссовере Jaguar с салоном от спорткупе
Длительный тест Mitsubishi Outlander с V6
Подводим итоги, выясняем стоимость владения и сравниваем с конкурентами
В СССР такого не было
Фотографии со второго этапа гонок классических автомобилей в Подмосковье
Починим бесплатно!
«Лады», «Тойоты», «Мерседесы» и другие машины, которые бесплатно чинят в РФ
Три с половиной тонны слизистых угрей перекрыли шоссе в США
Новый Honda Accord получил мотор 1.5
В Индии сделали минивэн со стульчиком-боковушкой
Все материалы
«Я ничего не делаю, и мне это нравится»
Откровения москвички, которая сдает жилье и принципиально не работает
Зарыться в песок
Купить квартиру на море теперь можно за миллион рублей и дешевле
Входят и выходят
Самые известные, необычные и дорогие бордели мира
Эксперты назвали минимальную стоимость ремонта квартиры в Москве
У вас упало
Что на самом деле происходит с ценами на квартиры в Москве
Американские студенты построили для бездомных жилье из мусора
Россиянам пообещали европейские ставки по ипотеке
Все материалы