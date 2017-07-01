Южнокорейский президент назвал условие для начала дискуссий c Пхеньяном

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин во время своего выступления в Вашингтоне рассказал, на какие уступки должна пойти КНДР, чтобы между Сеулом и Пхеньяном начался диалог. Об этом в пятницу, 30 июня, сообщает Reuters.

Южнокорейский лидер заявил, что такое развитие ситуации возможно, если Пхеньян пообещает прекратить ядерные и баллистические провокации или же освободит задержанных в Северной Корее американских граждан.

Также он указал на то, что «окончательной целью является ликвидация ядерной программы Северной Кореи», и напомнил, что на этом пути все должно происходить поэтапно, а каждый шаг в ликвидации ядерной программы должны верифицировать.

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Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что эра «стратегического терпения» Соединенных Штатов в отношении Северной Кореи закончилась. Глава государства отметил, что власти КНДР «не заботятся о безопасности своих граждан и жителей соседних государств, не уважают человеческие жизни».

По словам хозяина Белого дома, Вашингтон приступает к реализации «спектра мер в областях дипломатии, безопасности и экономики» для того, чтобы добиться прекращения ядерных и ракетных разработок КНДР. Американский лидер также призвал страны мира присоединиться к санкциям в отношении Пхеньяна.