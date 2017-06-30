Трамп заявил о нежелании более терпеть ядерные и ракетные разработки КНДР

Эра «стратегического терпения» Соединенных Штатов в отношении Северной Кореи закончилась. Об этом заявил в пятницу, 30 июня, американский президент Дональд Трамп, передает телеканал CNN.

Глава государства отметил, что власти КНДР «не заботятся о безопасности своих граждан и жителей соседних государств, не уважают человеческие жизни».

По словам хозяина Белого дома, Вашингтон приступает к реализации «спектра мер в областях дипломатии, безопасности и экономики» для того, чтобы добиться прекращения ядерных и ракетных разработок КНДР.

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Американский лидер также призвал страны мира присоединиться к санкциям в отношении Пхеньяна, сообщает РИА Новости. Трамп добавил, что США тесно сотрудничают с Южной Кореей, Японией и другими партнерами над рядом дипломатических, экономических мер, а также мер в области безопасности.

Президент отметил, что это делается для того, чтобы «защитить граждан США и союзников Вашингтона от Северной Кореи».

Ситуация на Корейском полуострове остается очень напряженной. Сообщалось, что Вашингтон готов нанести упреждающий удар по северокорейским военным объектам, если Пхеньян решится на еще одно ядерное испытание. В ответ в КНДР заявили, что в этом случае сами осуществят превентивный удар.

Позже в США уточнили, что намерены оказывать на КНДР дипломатическое и санкционное давление, а также привлекать Китай к действиям, которые заставят Пхеньян отказаться от ракетной и ядерной программ.