Британских полицейских заподозрили в содействии саудовским спецназовцам-изуверам

Британские полицейские, тренировавшие коллег из Саудовской Аравии, способствовали поимке 14 человек, которым теперь грозит смертная казнь. Такие подозрения высказал ряд депутатов британского парламента, передает The Independent.

Бывший лидер лейбористов Эд Милибэнд написал премьер-министру Терезе Мэй письмо, в котором попросил ее «лично обратиться к саудовскому королю» с просьбой не допустить убийства людей.

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При этом консерватор Эндрю Митчел и либеральный демократ Том Брейк потребовали, чтобы британские полицейские отчитались перед парламентом о том, что конкретно из себя представляют тренировки саудовских стражей порядка.

По словам правозащитников, 14 арестантов недавно перевели в тюрьму Эр-Рияда. Это означает, что в скором времени их могут казнить, отмечает издание. Среди приговоренных к высшей мере наказания — инвалид и студент.

Смертная казнь в королевстве предусмотрена за тяжкие преступления — убийство, контрабанду и распространение наркотиков, изнасилование и ряд других. В Саудовской Аравии большинству осужденных к высшей мере наказания отрубают голову.