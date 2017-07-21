В сети рассказали о скорой демонстрации боевых возможностей танка Т-90

Опытный образец российского танка Т-90 будет показан в действии с 29 июля по 12 августа на международных играх «Танковый биатлон-2017» на полигоне в Алабино. Об этом на своей странице в LiveJournal сообщил блогер Алексей Хлопотов со ссылкой на источник в Минобороны.

По его данным, машину продемонстрируют главе военного ведомства Сергею Шойгу. Соответствующее распоряжение от имени начальника генштаба дал замминистра обороны генерал Дмитрий Булгаков.

В январе Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения (УКБТМ), входящее в состав корпорации «Уралвагонзавод», впервые опубликовало снимок новейшего варианта танка Т-90 для Вооруженных сил России.

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Танк Т-90М создан в рамках опытно-конструкторской работы «Прорыв-3» и является развитием моделей Т-90АМ («Прорыв-2») и его экспортного варианта Т-90СМ (также употребляется обозначение Т-90МС), впервые продемонстрированного в 2011 году.

Ключевым отличием машины от прежних моделей является башня новой конструкции с размещением боеукладки вне боевого отделения. Кроме того, танк оснащен модернизированной 125-миллиметровой пушкой с увеличенной длиной ствола и новой системой управления огнем.

Новый танк представляет собой адаптацию прежних проектов глубокой модернизации Т-90 под требования российских военных. В числе визуально заметных отличий — иная конструкция бортовых экранов, дополнительное экранирование лобовой проекции башни, новая конструкция встроенной динамической защиты.

