Буддийского монаха обвинили в изнасиловании ребенка

Суд Таиланда предъявил буддийскому монаху Вирафону Сукфону обвинения в изнасиловании несовершеннолетнего, мошенничестве и отмывании денег. Об этом сообщает The South China Morning Post.

Он был задержан сразу как только сошел с самолета из США после экстрадиции. Уже по одному обвинению, связанному с сексуальным насилием, ему грозит до 20 лет тюрьмы.

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Внимание на Вирафона правоохранители обратили в 2013 году: в сеть попало видео, где он в компании двух других монахов летит на частном самолете — причем у всех солнцезащитные очки и элитные кожаные сумки Louis Vuitton.

У скандального монаха изъяли имущества на 770 тысяч долларов (в том числе автомобили Porsche и Mercedes-Benz), арестовали 41 банковский счет, а его самого объявили в розыск. Храм в городе Бурирам изгнал его из рядов своих монахов, и Вирафон сбежал в США, где основал свой религиозный центр.

Он входил в доверие людей, представляясь инкарнацией древнего буддийского монаха, который, по преданию, творил чудеса. Его арестовали в Калифорнии по запросу из Бангкока летом 2016 года.