СМИ затерроризировали монастырь из-за пса-монаха

Пользователям Facebook полюбился пес Кармело из францисканского монастыря в боливийском городке Кочабамба. Фотографии обитателя в монашеских облачениях опубликовал профессор местного католического университета, и они быстро приобрели вирусный эффект.

Молодой шнауцер поселился в обители совсем недавно и подружился с местными монахами, которые охотно попозировали на фотографиях в питомцем. По их словам, жизнь Кармело состоит в основном из бега и игр.

Кармело наградили вторым именем, которое переводится как «усатый монах». Портал Mashable отмечает, что в католический традиции святой Франциск Ассизский является покровителем животных, поэтому пес по справедливости стал талисманом монастыря.

Фотографии с псом-монахом были опубликованы в феврале, однако популярность к псу пришла спустя несколько недель. Автор фотосесии рассказал в Facebook, что в последние несколько дней им поступили запросы от десятков СМИ со всего мира. Он назвал происходящее безумием.

В результате Кармело появился на обложках некоторых журналов, щенку предложили сшить другие вещи, помимо монашеских. Автор снимков обратил внимание на то, что одежда в которой пес появился на фотографиях — шутка, на самом деле обычно животное передвигается по обители без нее.