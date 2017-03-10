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СМИ затерроризировали монастырь из-за пса-монаха

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Пользователям Facebook полюбился пес Кармело из францисканского монастыря в боливийском городке Кочабамба. Фотографии обитателя в монашеских облачениях опубликовал профессор местного католического университета, и они быстро приобрели вирусный эффект.

Молодой шнауцер поселился в обители совсем недавно и подружился с местными монахами, которые охотно попозировали на фотографиях в питомцем. По их словам, жизнь Кармело состоит в основном из бега и игр.

Кармело наградили вторым именем, которое переводится как «усатый монах». Портал Mashable отмечает, что в католический традиции святой Франциск Ассизский является покровителем животных, поэтому пес по справедливости стал талисманом монастыря.

Фотографии с псом-монахом были опубликованы в феврале, однако популярность к псу пришла спустя несколько недель. Автор фотосесии рассказал в Facebook, что в последние несколько дней им поступили запросы от десятков СМИ со всего мира. Он назвал происходящее безумием.

В результате Кармело появился на обложках некоторых журналов, щенку предложили сшить другие вещи, помимо монашеских. Автор снимков обратил внимание на то, что одежда в которой пес появился на фотографиях — шутка, на самом деле обычно животное передвигается по обители без нее.

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La scène paysanne du premier plan représente les semailles. À droite, un homme sème à la volée. Des pies et des corneilles picorent les graines qui viennent d'être semées, à proximité d'un sac blanc et d'une gibecière. Derrière, un épouvantail en forme d'archer et des fils tendus, sur lesquels sont accrochés des plumes, sont destinés à éloigner les oiseaux. À gauche, un paysan à cheval passe la herse sur laquelle est posée une pierre qui permet aux dents de pénétrer plus profondément dans la terre. Il recouvre ainsi les grains qui viennent d'être semés. À l'arrière-plan, le peintre a représenté le Palais du Louvre. Du château au centre, on distingue, outre le donjon central qui accueillait alors le trésor royal, la façade orientale à droite, encadrée par la tour de la Taillerie et la tour de la Chapelle, et à gauche la façade méridionale, avec ses deux tours jumelées au centre. L'ensemble est entouré d'une enceinte ponctuée de trois tours et de deux bretèches, visibles ici. Sur la rive, des personnages conversent ou se promènentОткройте, паства!
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