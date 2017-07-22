В США заподозрили Трампа в стремлении сделать Россию «снова великой»

Бывший директор Нацразведки США Джеймс Клэппер считает, что политика американского президента Дональда Трампа может привести к тому, что Россия «снова станет великой». Об этом он заявил во время конференции по безопасности, проходящей в штате Колорадо, сообщает Associated Press.

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Отвечая на вопрос, воспринимает ли Трамп серьезно «российскую угрозу», Клэппер заявил: «Я иногда задумываюсь, входит ли пункт "сделать Россию снова великой" в повестку дня Белого дома?», сделав отсылку к лозунгу Make America great again, что в переводе означает «Сделаем Америку снова великой». Этот лозунг был одним из основных во время предвыборной кампании Трампа.

Кроме того, Клэппер указал, что считает Россию «экзистенциальной угрозой» США. «Россия — противник, и они делают все, чтобы навредить нам», — сказал Клэппер.

Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США с помощью хакеров. Американские журналисты и чиновники утверждали, что они якобы похитили корреспонденцию демократов, позже выложенную в интернете, а также пытались проникнуть в электронную систему подсчета голосов. Москва отрицает подобные обвинения. Президент Владимир Путин не исключил, что таинственные хакеры вполне могли базироваться в США.