В Ростове совершил экстренную посадку возвращавшийся из Крыма самолет

В аэропорту Ростова-на-Дону совершил вынужденную посадку пассажирский самолет, выполнявший рейс Симферополь — Москва. Об этом ТАСС сообщила представитель Южной транспортной прокуратуры Агнесса Савченко.

«Волго-Донская транспортная прокуратура организовала проведение проверки исполнения законодательства о безопасности полетов и соблюдении прав пассажиров», — сказала она.

Рейс выполняла авиакомпания «Якутия». На борту «Боинга-737-800» находились 170 пассажиров, все они временно покинули борт.

Причина инцидента не называется. Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что проверяется информации о задымлении в самолете. В то же время агентству «Интерфакс» в экстренных службах сообщили, что аварийная посадка была произведена из-за разгерметизации.

По словам собеседника агентства, во время полета над Краснодарским краем произошла разгерметизация салона, при этом сработала автоматическая система подачи кислорода через индивидуальные маски. Командир воздушного судна запросил экстренную посадку.

«Во время посадки пассажиры могли воспользоваться кислородными масками, однако ситуация не угрожала безопасности пассажиров. Никто не пострадал. Самолет благополучно приземлился в ростовском аэропорту», — сказал источник.

Ранее в ночь на субботу, 22 июля, пассажирский лайнер Ан-148, выполнявший ночной рейс из Пензы в Сочи, столкнулся со стаей птиц. В результате был выведен из строя один из двигателей. Экипажу удалось посадить самолет, в котором находились порядка 80 пассажиров, в Саратове, на одном двигателе.