Московская полиция подсчитала участников шествия «За свободный интернет»

В центре Москвы завершилось шествие «За свободный интернет», сообщает РИА Новости.

Как уточняет пресс-служба ГУ МВД по столице, в мероприятии приняли участие около 800 человек. Акция согласована с мэрией, отметили в главке.

Организаторы шествия подавали заявку на 10 тысяч участников.

Из-за акции было перекрыто движение по Страстному, Петровскому, Рождественскому и Сретенскому бульварам, а также по проспекту Сахарова от Тургеневской площади до Садовой-Спасской и Большой Лубянки.

«Открытая Россия» сообщает о двух задержаниях: активиста с плакатом и сторонника оппозиционера Алексея Навального, раздававшего агитационные листовки участникам шествия.

21 июля Госдума приняла законопроекты о регулировании мессенджеров и запрете на использование VPN и Tor.