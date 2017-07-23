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Умер первый советский миллионер Артем Тарасов

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Один из первопроходцев-кооператоров времен перестройки в СССР конца 1980-х годов, бизнесмен Артем Тарасов скончался в возрасте 67 лет. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу партии «Яблоко», от которой Тарасов выдвигался на выборы в 2016 году.

Информацию партии подтвердила помощник Тарасова.

Причина смерти предпринимателя пока неизвестна. Семья Тарасова сообщит подробнее об этом и о месте прощания в понедельник 24 июля.

Уже в 1989 году Артем Тарасов стал вице-президентом Союза объединенных кооперативов СССР, а в 1990-м — народным депутатом РСФСР. Тарасов считается первым советским легальным миллионером. С 1991 по 1993 год он жил в Лондоне, затем избирался в Думу Российской Федерации.

В 1996 году пытался стать президентом, но Центральная избирательная комиссия не зарегистрировала его кандидатуру. В конце того же года он вновь отправился в Лондон, и прожил там до 2003 года. Тарасов был кандидатом технических наук и академиком международной академии при Генеральном Консульстве ООН.

В последние годы он управлял «Институтом инноваций» и венчурной компанией «Навеком». В сентябре 2016 года выдвигался в депутаты Госдумы от партии «Яблоко».

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