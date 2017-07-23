СМИ предположили причину смерти первого советского миллионера

Артем Тарасов, первый советский миллионер, предположительно, умер от воспаления легких. Как рассказал «Российской газете» друг бизнесмена, тот пытался самостоятельно справиться с болезнью.

По словам собеседника издания, он в воскресенье принес 67-летнему Тарасову домой лекарство от пневмонии и обнаружил предпринимателя мертвым. Семья умершего ранее заявила, что сообщит о причине смерти и о месте прощания в понедельник, 24 июля.

Один из первопроходцев-кооператоров времен перестройки в СССР конца 1980-х годов, бизнесмен Артем Тарасов в 1989 году стал вице-президентом Союза объединенных кооперативов СССР, а в 1990-м — народным депутатом РСФСР.

В последние годы он управлял «Институтом инноваций» и венчурной компанией «Навеком». В сентябре 2016-го выдвигался в депутаты Госдумы от партии «Яблоко». Тарасов был кандидатом технических наук и академиком международной академии при Генеральном консульстве ООН.