Названа причина преследования Россией украинского военного прокурора

В Следственном комитете России уточнили причину заочного ареста прокурора отдела украинской Главной военной прокуратуры Руслана Кравченко и следователя этого ведомства Вадима Приймачка. Соответствующее сообщение размещено на сайте СК в воскресенье, 23 июля.

По данным следствия, в 2014 году Кравченко, Приймачок, а также бывший исполняющий обязанности Генпрокурора Украины Олег Махницкий, его первый зам Николай Голомша «организовали заведомо незаконное привлечение к уголовной ответственности» гражданина России адмирала Александра Витко по политическим мотивам.

«В частности Махницкий и Голомша дали заведомо незаконные указания о проведении досудебного расследования, Приймачок вел его производство, а Кравченко осуществлял надзор за процессуальной деятельностью», — отметили в Следственном комитете.

20 июля Басманный райсуд Москвы заочно арестовал Кравченко и Приймачка. СК указывает, что ранее аналогичная мера пресечения была избрана в отношении Махницкого и Голомши.

В суде в воскресенье заявили, что Приймачку и Кравченко предъявлено обвинение по части 2 статьи 299 УК РФ («Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела»). Оба находятся в международном розыске.

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55-летний Александр Витко — командующий Черноморским флотом ВМФ России. На Украине его обвиняют в том числе в посягательстве на территориальную целостность страны, подстрекательстве к госизмене и развязывании агрессивной войны. В Киеве считают, что он в период с 20 февраля по 21 марта 2014 года, находясь в Крыму, «организовал и обеспечил совершения подчиненными ему военнослужащими ЧФ оккупации территории полуострова», повреждение «объектов, имеющих важное оборонное значение», а также подстрекал украинских офицеров к измене. По версии украинских следователей, его действия привели к «причинению убытков в виде потери всех объектов государственной собственности общей стоимостью более одного триллиона гривен» (около 2,3 триллиона рублей по текущему курсу). Киевский суд дал разрешение на задержание Витко.

В марте 2014 года СК признал его потерпевшим по возбужденному чуть ранее делу о привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности. По версии российских следователей, преследование на Украине командующего ЧФ направлено на дестабилизацию обстановки в Крыму. «Витко действовал в строгом соответствии с нормами российского и международного права, а также нормативными документами Минобороны РФ», — отмечал Следственный Комитет.

Российские власти настаивают на том, что Крым вошел в состав России в марте 2014 года на законных основаниях — по итогам референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона высказались за присоединение к РФ.