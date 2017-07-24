На акции протеста в Анкаре задержали почти 70 человек

По меньшей мере 67 человек задержаны в воскресенье, 23 июля, на акции протеста в столице Турции Анкаре. Видео с места событий публикует Ruptly. По данным издания Sozcu, демонстранты вышли на площадь Кызылай в поддержку двух преподавателей Нурийе Гюльмена и Семиха Озакча, которых в настоящее время держат под стражей. Их подозревают в связях с запрещенной в Турции организацией «Революционная народно-освободительная партия — фронт».

Среди задержанных активистов более 20 женщин. Гюльмен и Озакча были уволены два месяца назад в результате чистки в учебных заведениях, проводимой властями после мятежа 15 июля 2016 года.

«Революционная народно-освободительная партия — фронт» — левацкая организация, признанная экстремистской в США, ЕС и Турции. Члены группировки совершили ряд терактов в крупных турецких городах, в том числе возле посольства США в Анкаре.