Появилась уточненная версия истории с девочкой, секс-услугами и амфетамином

Девочка, которую сняли с поезда в Самаре из-за найденных у нее наркотиков и алкоголя, не оказывала сексуальных услуг. Об этом РИА Новости сообщил Дмитрий Захаров, старший помощник главы Приволжского следственного управления на транспорте Следственного комитета.

«Была проанализирована информация о якобы оказании девочкой секс-услуг. По нашим данным, такого факта не было. Сама девочка об этом не говорила (...). Мы считаем, что СМИ исказили факт», — сказал он.

По словам Захарова, уголовное дело из-за наркотиков возбуждаться не будет. «У девочки были обнаружены наркотические средства, которые она получила от своего знакомого (…). Изъятое количество невелико», — отметил он.

По предварительным данным следствия, изъятым запрещенным веществом является амфетамин.

22 июля портал 63.ru опубликовал материал, основанный на информации Аллы Нечесовой — начальника отдела по делам несовершеннолетних Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте. Представитель полиции рассказала, что 14-летнюю школьницу, которая ехала на поезде из Мурманска в детский лагерь в Самарской области, уличили в краже золотых колец у сопровождающей. Во время осмотра вещей подростка сотрудники правоохранительных органов также нашли несколько бутылок водки и коньяка и амфетамин.

«Их наличие девочка объяснила тем, что собиралась праздновать в лагере свой день рождения. По ее словам, праздник без выпивки — не праздник. Что касается наркотиков, то их, как рассказала девочка, ей в качестве оплаты передал мужчина, которому она оказывала сексуальные услуги», — сообщила Нечесова.

Школьницу уже отправили домой в Мурманск.