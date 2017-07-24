Новозеландские мафиози решили перейти от перестрелок к боксу

Представители преступных группировок Новой Зеландии решили выяснять отношения на ринге. В Нортленде прошел турнир по боксу. Видео с места событий публикует New Zealand Herald.

Всего в поединках приняли участие представители 12 группировок. «Как мы и обещали, после этого мероприятия все ушли домой живыми», — рассказал один из организаторов состязания Герберт Рата.

Как отмечает издание, за последний год в результате разборок между бандами погибли пять человек.

Соперничающие бандитские кланы планируют проводить подобные турниры ежегодно.