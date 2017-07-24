Московским водителям начали выдавать номера серии 799

Госавтоинспекция в Москве начала выдачу номеров серии 799. Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

«Все регистрационные подразделения оснащены необходимым количеством государственных регистрационных знаков с новой серией 799 и приступили к их выдаче», — рассказали в ГИБДД, добавив, что номер предыдущей серии — 777 — будут выдавать до их полного израсходования.

Решение о введении новой серии было принято из-за окончания возможных комбинаций с кодом 777.

На территории Москвы выдавали номера серий: 77, 97, 99, 177, 199, 197 и 777.

В ноябре прошлого года МВД заявило о планах изменения стандарта автомобильных номеров. По словам официального представителя ведомства Ирины Волк, пересмотр ГОСТа заложен в плане на 2017 год. В частности, планировалось пересмотреть размеры мотоциклетных номеров, которые зачастую больше стандартных креплений.