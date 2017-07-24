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Видный украинский ученый умер на границе при попытке въехать в Польшу

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Юрий Зелинский
Юрий Зелинский

На украинско-польской границе на пункте пропуска «Шегини» умер Юрий Зелинский — профессор, заведующий отделом комплексного анализа и теории потенциала Института математики Национальной академии наук Украины. Инцидент произошел 21 июля, но личность скончавшегося стала известна «Вестям» только сейчас.

Коллеги Зелинского рассказали изданию, что 70-летний ученый ехал в Польшу на международную математическую встречу. По словам одного из собеседников, Киев и Варшава договорились о проведении подобных мероприятий в течение девяти месяцев. В поездку Зелинский взял с собой письмо с просьбой посодействовать беспрепятственному пересечению границы, подписанное его начальством.

Несмотря на это, польские пограничники отказали профессору. «[Зелинский] показал письмо, говорил на польском, который очень хорошо знает. Девушка сказала, что ее это не касается. Возраст и не очень здоровое сердце сыграли свою роль», — пояснил один из коллег ученого.

В новости о кончине Зелинского, опубликованной на сайте Института математики Национальной академии наук Украины, не уточняются обстоятельства его смерти.

Представитель Мостиского погранотряда (Украина) Иван Галкин сообщал ресурсу Zaxid.net, что пожилому мужчине стало плохо на территории Польши. Ему вызвали скорую с обеих сторон границы. Польские медики прибыли на место через пять минут, к тому времени пенсионер был уже мертв. По предварительной информации, он скончался из-за гипертонии.

Сведения о том, что мужчина почувствовал себя плохо после отказа в беспрепятственном въезде в Польшу, в погранотряде не подтвердили и не опровергли. «Такие данные может предоставлять только польская сторона», — цитируют Галкина «Вести».

Зелинский — автор нескольких десятков публикаций, в том числе на английском языке. Его труды цитируются более чем в ста научных работах.

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