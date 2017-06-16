Здравствуйте, товарищи!

На Украине самая тяжелая ситуация с вакцинацией среди 53 стран Европы, Такие данные 15 июня озвучили во Всемирной организации здравоохранения. На фоне этого на Украине продолжаются ожесточенные дебаты по поводу законопроекта о полной медицинской реформе, которую Верховная Рада одобрила в первом чтении. Правительство Владимира Гройсмана упрямо продавливает документ, главным итогом реализации которого может стать реальный геноцид населения страны. В чем суть медицинской реформы и какие шансы на ее принятие, разбиралась «Лента.ру».

«Руина у нас сейчас»

Страсти вокруг законопроекта о медицинской реформе стали накаляться за несколько дней до голосования. Ожесточенные споры в телеэфирах, разнообразные флешмобы, акции протеста сторонников и противников разработки украинского Минздрава — всего этого хватало с избытком. Наиболее резонансная акция под броским названием «Час смерти» состоялась прямо у здания Рады. Ее участники создали впечатляющую инсталляцию, символизирующую смерть, указывая, что на Украине каждый час от различных болезней умирают 67 человек. Авторы перформанса — сторонники медреформы, которые считают, что, если не будет изменений, показатель смертности сохранится на том же уровне. К слову, во время дебатов в парламенте и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун также сделала акцент на том, что каждый день на Украине именно от болезней умирают 1600 человек — «система, которая должна спасать их, не работает».

Собственно, и соответствующее голосование в Раде назвать ординарным тоже весьма трудно. Во-первых, вся история могла закончиться еще на уровне профильного парламентского комитета, если бы законопроект, как и положено, туда отправили. Комитет во вопросам здравоохранения возглавляет депутат, известный врач Ольга Богомолец. Но руководство Рады пошло на манипуляции и определило документ в комитет по вопросам соцполитики, где председательствует «свой человек» — депутат от «Народного фронта» Людмила Денисова. Потом было голосование с использованием карточек депутатов, отсутствующих в зале, под контролем спикера Андрея Парубия. После нескольких неудачных попыток депутатов все время возвращали к вопросу, пока они не приняли за основу ключевой для реформы проект закона «О государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств». За него проголосовали 227 народных избранников, что лишь на один голос больше необходимого минимума.

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Инициативу Минздрава предсказуемо поддержали коалиционные «Блок Петра Порошенко» и «Народный фронт», недостающие голоса удалось добрать благодаря… формально оппозиционной «Самопомощи». «За годы независимости был разработан 21 законопроект… сменилось более 20 министров…. а украинцев стало на 10 миллионов меньше. Мы можем и дальше искать идеальную модель, но руина у нас сейчас, и люди умирают уже», — заявила сама Супрун. И вслед за этим депутаты вчистую провалили следующий реформаторский законопроект, который должен был запустить новую модель финансирования медицины.

Кабмин Владимира Гройсмана продавливает медреформу Фото: Алексей Витвицкий / ТАСС

Парламентарии, можно сказать, поработали на славу: в сессионном зале не нашлось голосов ни за принятие законопроекта, ни за возвращение его на доработку в комитет, ни за возвращение в кабмин. Таким образом, документ завис, а без него никаких изменений точно не будет — денег нет. «Это война двух систем — старой советско-средневековой и новой европейской. "Силы зла" хотят не только заблокировать старт медреформы. Они хотят забрать у украинцев надежду на то, что изменения возможны. Они хотят сохранить старую систему охраны взяток, которая их устраивает», — сразу же сменила риторику Супрун.

Впрочем, после недолгих раздумий в правительстве Украины сделали вывод, что провала по финансовому документу вроде бы как и не было. «Я очень доволен тем, что мы получили 227 голосов на этот законопроект. Это означает, что в первом чтении реформа здравоохранения началась. Нам дальше надо усердно работать… и я надеюсь, что мы в ближайшее время примем это решение в парламенте, и дальше правительство перейдет к внедрению самой медицинской реформы», — пообещал премьер-министр Гройсман.

И.о. главы Минздрава Ульяна Супрун — идеолог реформы Фото: страница Ульяны Супрун на Facebook

У государства денег нет!

Если оценить предлагаемую правительством Украины медицинскую реформу кратко и по сути, то речь идет о введении для населения платного лечения. Супрун готовила к этому украинцев заблаговременно. «Мы говорим, что у нас в стране медицина бесплатная, а она таковой не является, мы все платим за все... Мы должны перестать врать и говорить правду… Будут такие услуги, что надо доплатить, потому что государство не имеет достаточно средств», — утверждала она на одном из телеэфиров накануне голосования.

Законопроект очень сложный, в нем много всяких хитросплетений, но главное понятно. Бесплатной для украинцев остается экстренная помощь (внезапно необходимая операция или помощь при переломе), первичная (консультация семейного врача при простуде и меры для предотвращения болезней) и паллиативная (меры по уменьшению страданий при смертельной болезни). Все остальные услуги — забота или самих пациентов (например, это и дорогие специализированные операции, и стоматология), или схема так называемой совместной оплаты с государством. Сколько и за что придется платить, пока неизвестно. Чтобы с этим определиться, предполагается создать новый орган, Национальную службу здоровья Украины, который и будет «реализовывать государственную политику в сфере организации финансирования предоставления медицинских услуг и лекарственных средств». Для контроля этого ведомства создадут еще один орган — Совет пациентского контроля.

Подразумевается, что пациент сможет сам выбрать медицинское учреждение и лечащего врача, независимо от места проживания, и заключить контракт (этот документ послужит основанием для перечисления врачу средств из государственного бюджета). Вводится (не с первого дня, конечно же) электронная система — с весьма замороченными правилами доступа к информации (его нужно предоставлять каждому отдельному врачу, чья консультация требуется).

Итогом реализации нововведений может стать реальный геноцид населения страны Фото: Владислав Содель / «Коммерсантъ»

Как подчеркивают в правительстве, в случае окончательного принятия Радой законопроектов по медицинской реформе уже с 1 января 2018 года семейные врачи, терапевты и педиатры начнут работать по новым правилам. С 1 января 2020 года прекращается финансирование большинства государственных и коммунальных учреждений здравоохранения (что это значит на практике, никто в правительстве внятно не пояснил, видимо, речь о тех больницах, которые не впишутся в новые реалии).

Медицинский геноцид

Законопроект вызвал на Украине такой мощный негативный резонанс, что случилось, казалось бы, невероятное. Самые горячие адепты Евромайдана (например, Олег Мусий — главный доктор протестующих радикалов во время государственного переворота зимой 2014-го) выступили одним фронтом с нынешней парламентской оппозицией и бывшими представителями Партии регионов. Формального объединения пока не произошло, но, похоже, это вопрос времени. Главная претензия — при нынешнем уровне жизни никакая платная медицина украинцам просто не по карману. «По сути, сейчас мы бросаем людей под танки… Тарифы подняли у нас за газ, подняли за электроэнергию, подняли коммунальные платежи, а теперь еще платить просто за то, чтобы попасть в больницу», — заявила на прениях в сессионном зале Ольга Богомолец, одна из «медсестер Майдана».

На управление обновленной медициной предполагается выделять 80 миллиардов гривен в год (175 миллиардов рублей). Большинство критиков реформы уверены, что это создаст очередную коррупционную схему, поскольку только кабинет министров и Национальная служба здоровья смогут определять, кому и как распределять эти средства. «В названии [документа] надо было написать честно и справедливо: о лишении украинцев любых финансовых гарантий получения медицинской помощи…. Вы хотите этим законопроектом построить новые коррупционные схемы, а именно централизовать средства под государственное закупочное агентство, которое вы называете очень красивым названием — Национальная служба здоровья…Это кто же придумал такую схему, 80 миллиардов гривен забрать у людей и сделать невозможным предоставление им медицинской помощи!» — возмущался майдановец Мусий.

Одна из «медсестер Майдана» Ольга Богомолец раскритиковала новшества Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В том же духе высказался представитель «Оппозиционного блока» Александр Вилкул: «Короткий смысл медицинской реформы, которую только что продавили провластные партии, — официальное введение платной медицины, закрытие медучреждений в малых городах и селах, а в будущем — приватизация больниц». Для наглядности в своем Facebook политик поместил фотографии Супрун и ее заместителя, задавшись в этом случае абсолютно не риторическим вопросом: «Мне одному кажется, что так выглядит смерть?»

И это не говоря уже о такой «малости», как то, что по логике и букве закона, для подобной реформы надо сначала поменять конституцию страны, заручившись поддержкой как минимум 300 депутатов парламента. Эксперты справедливо обращают внимание на то, что основной закон говорит о бесплатной медицинской помощи для населения Украины, и существующая сеть лечебных учреждений не может быть сокращена. Неувязочка получилась.

Принятие медреформы в первом чтении породило в украинском парламенте ответные, довольно неординарные инициативы. Так, депутат Вадим Рабинович предлагает противникам ноу-хау от Минздрава объединиться и внести изменения в закон о статусе народного депутата — «относительно медицинского обслуживания народных депутатов, которые поддержали медицинскую реформу и их близких на общих основаниях и исключительно на территории Украины».

После первого медицинского раунда на Украине воцарилось некоторое затишье. Наиболее вероятный сценарий — рассмотрение документа во втором чтении перенесут на осень. «Вопрос очень непростой и спорный. Хоть и хотелось бы выйти на принятие решения еще летом, но, думаю, работа над законопроектом может затянуться вплоть до осени», — прокомментировал председатель парламента Парубий. Впрочем, не исключено, что провластный лагерь таким образом дезинформирует и расслабляет оппонентов, чтобы создать себе условия для решения вопроса в ближайшее время. Общий настрой власти в Киеве очевиден — продавить эту реформу любой ценой. Тем более этого, можно сказать, в настойчивой форме требует основной кредитор украинских властей — МВФ. Но и для оппонентов медицинские законопроекты — хороший шанс спасти людей и проявить себя незадолго до выборов. Так что развязка обещает быть драматичной.

