В центре Киева активисты притворились трупами в знак протеста против медреформы

В Киеве у здания Верховной Рады Украины собрались активисты, выступающие за и против проведения в стране медицинской реформы. Об этом во вторник, 6 июня, сообщает «Страна».

По информации издания, митингующие держат плакаты с лозунгами «Ура медреформе!», «Требуем медреформу», «Хотим доступной медицины». Вместе с тем часть активистов изображает покойников — они лежат на асфальте, с головой укрытые белыми простынями. Также среди участников акции замечена инициатор реформирования украинской медицины — исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун.

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2 июня исполняющая обязанности главы Минздрава Украины заявила, что на Украине фактически нет бесплатной медицины. «Это большая проблема в Украине, потому что мы врем. Мы говорим, что медицина бесплатная, а она не такая. Мы все платим за всё», — сказала она, представляя законопроекты о реформе отрасли.

В апреле Супрун объявила, что Верховная Рада декоммунизировала систему здравоохранения на Украине. Так она отреагировала на принятие закона об автономизации медицинских учреждений, согласно которому, меняется порядок финансирования организаций здравоохранения. Украинские СМИ назвали нововведение узакониванием платной медицины.