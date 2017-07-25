В Китае 400 пенсионерок приняли участие в конкурсе бикини

В китайском городе Тяньцзинь более 400 женщин, которым исполнилось 55 лет и более, приняли участие в конкурсе Grandbikini, для которого пенсионерки надели бикини. Об этом пишет во вторник, 25 июля, Daily Mail.

Соревнование для женщин в возрасте устраивают на территории водного парка Тяньцзинь. По информации газеты, конкурс проводят третий год подряд. По задумке организаторов, участницы и зрители должны, в первую очередь, получить положительные эмоции, а не гнаться за главным призом.

«Участие в конкурсе бикини в моем возрасте означает, что я счастлива и здорова», — сказала победившая рак 78-летняя Ма Цзин (Ma Jing). Помимо дефиле, конкурсантки также приняли участие в танцевальном и соревновании национальных китайских костюмов.

Ранее в июле стало известно, что на бейсбольном стадионе Доджер-стэдиум, который находится в Лос-Анджелесе (американский штат Калифорния), попавшая на экраны пенсионерка начала танцевать и внезапно подняла майку. Женщина оголила свое нижнее белье.