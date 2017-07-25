Российская цирковая гимнастка сорвалась с высоты четырех метров в Швейцарии

Российская воздушная гимнастка Мальвина Абакарова сорвалась с высоты четырех метров во время выступления. Об этом во вторник, 25 июля, сообщает Luzerner Zeitung.

Инцидент произошел во время номера Desire of Flight, представленного цирком Knie в швейцарском городе Люцерн. Абакарова держалась стопами за голову партнера, который висел на канате, но хватка не удалась, и она упала на манеж.

«Артистка сломала оба запястья и вывихнула локоть», — заявила представительница цирка Зара Хильдебранд. Гимнастку увезли на скорой в госпиталь. Она находится в удовлетворительном состоянии.

Desire of Flight («Страсть полета») — номер, в котором задействованы российские гимнасты Абакарова и Валерий Сычев.

Цирк Knie до 6 августа находится в Люцерне на гастролях с программой Wooow!. Отмечается, что после совещания руководством было решено продолжать выступления без номера Desire of Flight.