Российская гимнастка сорвалась во время шоу в белорусском цирке

Российская гимнастка Мария Сюльгина сорвалась во время выступления в Белорусском государственном цирке. Об этом в пресс-службе учреждения сообщили РИА Новости в четверг, 20 апреля.

По словам очевидцев, у Сюльгиной соскользнули руки во время перехвата, она упала примерно с высоты третьего этажа (около десяти метров). Артистка сломала руку и получила легкое сотрясение мозга.

Отмечается, что по факту произошедшего в Белгосцирке проводится внутреннее расследование.

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