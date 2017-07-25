Турчинов похвастался не запрещенным минскими соглашениями минометом

На военном полигоне в Черниговской области прошли испытания новых образцов вооружения и техники, разработанных украинскими предприятиями. Об этом сообщается на сайте Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

Секретарю СНБО Александру Турчинову были представлены пулеметы, снайперские винтовки, противотанковые гранатометы и многое другое. Особое внимание руководитель совета обратил на миномет калибра 60 миллиметров. По словам Турчинова, это орудие является перспективным для использования в зоне проведения силовой операции в Донбассе, поскольку способно точно поражать цели и не запрещено минскими соглашениями.

Также было продемонстрировано беспилотное транспортное средство «Фантом-2», вооруженное ракетами. Глава СНБО пошутил, что эта машина способна напугать врага одним своим видом.

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В марте этого года сообщалось о проведении на Украине испытаний нового ракетного вооружения. Какая-либо информация об этом оружии не раскрывалась.

Стороны конфликта в Донбассе — силовики и ополченцы — регулярно обвиняют друг друга в обстрелах из 120-миллиметровых минометов. Отвод такого вооружения от линии соприкосновения предусмотрен минскими соглашениями, заключенными в феврале 2015-го руководителями Германии, Франции, России и Украины. При этом под запрет не подпадают артиллерийские системы калибром менее 100 миллиметров — например, 82-миллиметровые минометы, используемые как украинскими силовиками, так и ополченцами.