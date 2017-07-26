Рассказ о «лихих девяностых» Чичваркина наложили на бит «Кровостока»

Видео: @sveenota / Twitter

Пользователь Twitter под ником @sveenota опубликовал фрагмент интервью бывшего совладельца компании «Евросеть» и бизнесмена Евгения Чичваркина, наложенный на музыку из песни «Биография» российской группы «Кровосток».

В беседе с журналистом Юрием Дудем бизнесмен рассказал о жизни и предпринимательстве в России в «лихие 1990-е». В частности, Чичваркин поведал о торговле в холодное время года, «разогреве» алкогольными напитками и «мешочниках» на рынках.

Твит с музыкальным фрагментом набрал уже более тысячи ретвитов и почти две тысячи лайков.

Полная версия интервью опубликована на YouTube-канале «вДудь».