Adobe похоронит Flash

Компания Adobe планирует прекратить поддержку платформы Flash, а также Flash Player. По плану это должно произойти к концу 2020 года, сообщается в блоге разработчика.

«Мы прекратим обновление и распространение Flash Player в конце 2020 года, а также будем поощрять создателей контента, которые переводят свои продукты с Flash на другие платформы», — говорится в сообщении.

Крупные компании уже давно начали постепенный отказ от Flash. В некоторых браузерах платформа отключена по умолчанию и пользователю необходимо каждый раз ее активировать вручную. Microsoft планирует отказаться от Flash в браузерах Edge и Internet Explorer в середине 2019 года. В Firefox также появится подобный функционал.

Мультимедийная платформа Flash была создана в 1995 году. Она широко используется для создания рекламных баннеров, анимации, игр, а также воспроизведения видео- и аудиозаписей на веб-страницах.