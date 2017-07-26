ВВС России получат первые Як-152 до нового года

До конца 2017 года корпорация «Иркут» построит пять учебно-тренировочных самолетов Як-152, три из которых будут переданы военным, а еще два — использованы для ускорения летных испытаний новой машины, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в оборонной промышленности.

В 2018 году производственные планы корпорации предусматривают выпуск более 10 самолетов этого типа. В общей сложности Минобороны России планирует приобретение не менее 150 самолетов Як-152 для первоначального обучения летчиков. В самолетах этого типа заинтересованы также летные школы гражданской авиации и спортивные аэроклубы.

Собеседник агентства отметил экспортный потенциал Як-152, сообщив, что Казахстан и Белоруссия уже высказались за приобретение машин этого типа для своих летных училищ. «Самолет еще не принят на вооружение ВКС, но после этого спрос на Як-152 на мировом рынке ожидается высоким», — сказал он.

Как отмечает российский военный блог bmpd, который ведут представители Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ), Як-152 разработан ОКБ имени Яковлева, входящим в состав корпорации «Иркут», в рамках начатой в 2014 году опытно-конструторской работы «Птичка-ВВС». Требования технического задания самолета предусматривают максимальную скорость горизонтального полета до 300-320 километров в час, посадочную скорость в 100-120 километров в час. Практический потолок полета — четыре тысячи метров, максимальная дальность — 1,4 тысячи километров.

Первый полет новой машины состоялся 29 сентября 2016 года, второй летный экземпляр был продемонстрирован на авиасалоне МАКС-2017 и в ближайшее время начнет испытания.

Самолеты Як-152 оснащаются V-образным 12-цилиндровым дизельным двигателем RED A03T V12 мощностью 500 лошадиных сил, производимым германской компанией RED Aircraft, которую финансирует российский холдинг «Финам».