Парламент Израиля сделал 9 мая государственным праздником

Израильский кнессет (парламент) принял закон о праздновании 9 мая Дня Победы над нацистской Германией. Документ закрепляет статус праздника, дату его проведения, а также определяет порядок организации торжеств, сообщает РИА Новости.

Депутаты единогласно утвердили законопроект. Министр образования, лидер партии «Еврейский дом» Нафтали Беннетт по-русски заявил, что «сегодня еще один День победы».

День победы 9 мая празднуют на территории бывшего СССР, на Западе разгром нацистской Германии отмечают на день раньше, 8 мая. Агентство поясняет, что израильтяне празднуют шире прописанного законом «обязательного минимума», однако данная традиция впервые закреплена юридически.

Среди основных положений законопроекта — выделение учебных часов в школах и воинских частях на изучение темы Победы, выделение денежных средств местным органам власти на работу по увековечиванию памяти о ней. Также закон предписывает отмечать 9 мая шествием в Иерусалиме, торжественным заседанием парламента и церемонией по линии правительства.

В мае 2016 года Московская еврейская религиозная община и Конференция европейских раввинов поддержали идею празднования Дня Победы как еврейского религиозного праздника в день 26 ияра. На эту дату еврейского календаря выпало 9 мая 1945 года. День Победы внесен в еврейский календарь как полноправный еврейский праздник под названием День освобождения и спасения.