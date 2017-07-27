Билл Гейтс перестал быть самым богатым человеком в мире

Главный исполнительный директор Amazon Джефф Безос стал самым богатым человеком в мире. Как свидетельствуют данные Forbes Real Time, опубликованные в четверг, 27 июля, размер его состояния достиг 90,5 миллиарда долларов. Это на 500 миллионов больше, чем у основателя Microsoft Билла Гейтса.

Лидерство в рейтинге Безосу обеспечил рост котировок Amazon (сейчас бизнесмену принадлежит 17 процентов акций компании). В четверг акции подорожали на 1,6 процента. Таким образом, состояние Безоса увеличилось сразу на 1,4 миллиарда долларов и он обошел Гейтса.

В конце августа 2016 года основателя Microsoft сместил с первого места в списке богатейших людей мира Амансио Ортега — глава холдинга Inditex, объединяющего бренды Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti. Его состояние оценивалось в 78 миллиардов долларов, а состояние Гейтса — в 77,9 миллиарда долларов. Тем не менее в марте 2017 года основатель Microsoft взял реванш.

Forbes оценивает состояния миллиардеров по всему миру с 1987 года. Безос, с состоянием 1,6 миллиарда долларов, впервые был включен в рейтинг богатейших людей мира в 1998 году.

