Люк Бессон захотел снять фильм в России

Французский режиссер Люк Бессон заявил, что хочет снять свой следующий фильм в России. Об этом в четверг, 27 июля, сообщает РИА Новости.

«Я планирую начать съемки следующего проекта в России. Я говорю это не во всех странах, куда приезжаю. Это показывает, насколько сильно я вас люблю. Несмотря на всю политическую ситуацию, мы, люди, должны относиться по-человечески друг к другу, поддерживать, несмотря ни на что», — заявил Бессон перед закрытой премьерой картины «Валериан и город тысячи планет», прошедшей в Москве.

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В апреле сообщалось, что фильм Бессона «Валериан и город тысячи планет» оказался самым дорогим в истории Франции. Бюджет фильма составил 197 миллионов евро. Раньше самой дорогой картиной считался «Астерикс на Олимпийских играх» 2008 года с бюджетом в 78 миллионов евро.

Картина «Валериан и город тысячи планет», где главные роли сыграли Кара Делевинь и Дэйн ДеХаан, рассказывает о приключениях космических спецагентов, ставших невольными участниками межгалактического заговора. В ней также снимались певица Рианна, Клайв Оуэн, Итан Хоук и Рутгер Хауэр. Фильм выйдет в российский прокат 10 августа.