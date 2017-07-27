Израильские вонючие бомбы оказались недостаточно вонючими для индийцев

В Индии признали израильскую бомбу, которая пахнет как сточные воды и предназначена для разгона протестующих, бесполезной. Она не соответствует стандартам сил полиции центрального резерва (СПЦР), пишет The Hindustan Times.

С 2008 года израильские силовики применяют это спецсредство против палестинских демонстрантов с помощью водяных пушек. «Она называется Skunk ("Скунс"), и она жидкая. Ее можно смешивать с водой и распылять», — отметил представитель индийской полиции.

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В Нью-Дели решили протестировать образцы этого продукта пару месяцев назад. Испытания проводились в столице, но в итоге бомба была признана неэффективной.

Сама по себе она безвредна. На то, чтобы запах улетучился, требуется несколько дней.

«Мы использовали ее в толпе, состоящей из сотрудников СПЦР и обычных людей. Им удалось стерпеть запах без особых трудностей. Возможно, у индийцев более высокий порог терпимости к зловонию», — рассказал член команды по тестированию «Скунса».

Власти стали искать новые нелетальные способы усмирения протестующих после событий в Кашмире. Там в прошлом году силовики применили травматическое оружие против участников протестов, вспыхнувших после гибели кашмирского сепаратиста Бурхана Вани (8 июля 2016-го его уничтожил индийский спецназ). Пули ранили многих людей, некоторые из них ослепли.

В качестве альтернативы травматическому оружию в Индии рассматривают возможность использования снарядов с начинкой из органических веществ, например, содержащихся в остром перце чили.