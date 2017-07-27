Вайнахи рассказали о месяцах преследования женщин за «полуголые» фото в соцсетях

Участники молодежного «Движения за очищение вайнахского народа» пять месяцев преследовали мусульманских девушек, выкладывающих в соцсетях «полуголые» фотографии. С таким утверждением они выступили в паблике «Карфаген» во «ВКонтакте».

По их словам, причиной недовольства были фотографии девушек с непокрытыми кистями рук, ногами и шеей. При этом на опубликованных в сообществе фотографиях все оголенные участки тела замазывались, а сами девушки превращались в объект критики со стороны подписчиков сообщества. Как заявил лидер движения, им была создана специальная группа для рейдов, участники которой отыскивали фривольно одетых мусульманок на улице и «перевоспитывали» их.

Судя по последним публикациям в группе, администрацию напугало пристальное внимание российской прессы, и все посты с фотографиями девушек были оперативно удалены. «Меня удивляет истерия на счет "Карфагена". Хотя это не совсем истерия СМИ, это истерия рАссиян, которые никак не могут смириться с тем, что есть люди, образ жизни и ценности которых отличаются от принятых в их обществе», — заявил один из основателей группы.

Он также добавил, что сообщество распалось из-за предательства одного из лидеров движения, а группу для рейдов заблокировала администрация «ВКонтакте».

С начала февраля на «Карфаген» подписалось более 51 тысячи человек. У паблика также есть несколько небольших подгрупп — закрытая женская «Карфагенка» и фан-клуб «Карфагенчик».