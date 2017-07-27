Парк сталинградских вдов у Мамаева кургана вырубили ради парковки к ЧМ-2018

В Волгограде у Мамаева кургана вырубили Парк сталинградских вдов, чтобы на освободившемся месте устроить автомобильную стоянку. Об этом сообщает «Блокнот Волгограда» со ссылкой на представителя комитета архитектуры областной администрации.

Сообщается, что все деревья были вырублены еще в понедельник. Объяснили это реконструкцией к чемпионату мира 2018 года.

Как отчитались в комитете, неподалеку от Мамаева кургана появится автостоянка на 239 машиномест. Парк заменят «дизайнерским», высадят около 930 деревьев и 1600 кустарников, в том числе смородины. Там будут установлены камеры видеонаблюдения, поливочный водопровод, 85 уличных скамеек и 73 урны. Какую-то часть бывшей зеленой зоны отдадут под выставку военной техники и автостоянку.

Парк был создан еще до открытия мемориала на Мамаевом кургане, который возвели в 1967 году. Парк же начали создавать сами волгоградцы в 1965 году. Первое дерево в этом парке посадила работница тракторного завода по фамилии Пластикова в память о своем муже, геройски погибшем при обороне Сталинграда. Вслед за ней в память о погибших мужьях, женах, сыновьях деревья здесь начали сажать сотни горожан.

