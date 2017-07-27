В Госдуме назвали выкорчевыванием памяти уничтожение деревьев у Мамаева кургана

Вырубка парка вдов у Мамаева кургана в Волгограде — это выкорчевывание исторической памяти, считает депутат Госдумы, первый заместитель руководителя фракции КПРФ Николай Коломейцев. В беседе с «Лентой.ру» он назвал снос парка ради автостоянки свинством и вредительством.

«Я бы за это дело поснимал бы штаны и заставил заново посадить этот парк. Но одно дело деревья, высаженные сталинградскими вдовами, а другое — рабочими», — посетовал Коломейцев. По мнению депутата, подобные случаи в регионах происходят из-за назначения губернаторами чиновников из других областей. «Это выкорчевывание исторической памяти. У Иванов, не помнящих родства, всегда деньги впереди идеологии. Не исключено, что на этом кто-то нажился», — отметил коммунист.

В понедельник, 24 июня у Мамаева кургана вырубили Парк сталинградских вдов. На освободившемся месте планируется устроить автомобильную стоянку к чемпионату мира по футболу 2018 года, который пройдет 11 городах, в том числе в Волгограде.

Вырубленный парк заменят «дизайнерским», высадят около 930 новых деревьев и 1600 кустарников, в том числе смородины, сообщили в комитете архитектуры и градостроительства Волгоградской области. «В сквере демонтировали старое покрытие пешеходных дорожек, вывозят строительный мусор, готовят основание для устройства новых аллей», — говорится в сообщении комитета.

Кроме того, в обновленном парке планируется установить камеры видеонаблюдения, поливочный водопровод, 85 уличных скамеек и 73 урны.

Парк возле Мамаева кургана появился в 1965 году. Первое дерево посадила работница тракторного завода по фамилии Пластикова в память о своем муже, погибшем при обороне Сталинграда. Вслед за ней в память о погибших родственниках здесь начали сажать деревья сотни горожан.

Сталинградская битва считается крупнейшим сухопутным сражением в истории человечества. В 1942-1943 годах Красной армии удалось отстоять Сталинград и уничтожить крупную группировку немецких солдат, что стало стратегической потерей для нацистской Германии и началом изгнания гитлеровской армии с территории СССР. С 1961 года город официально переименован в Волгоград.