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Шоу «Свет Великой Победы» на Мамаевом кургане сняли с беспилотника

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Bespilotnik_vlg

Видео: Bespilotnik_vlg / YouTube

Мультимедийное шоу под названием «Свет Великой Победы» показали в Волгограде в канун 72-й годовщины победы над фашистской Германией. Поверхность скульптуры «Родина-мать зовет» в течение около часа освещали 14 проекторов. Светотехники показали ряд картин из истории Великой Отечественной войны.

Чтобы наблюдать световое преставление, на Мамаев курган к «Озеру слез» пришли десятки тысяч человек.

Организаторы проекции показали, как «Родина-мать» «"одевалась" в броню и держала бой, как в нее стреляли, но она шла вперед и вела за собой солдат, как после победы к ее ногам бросали фашистские флаги», рассказал директор музея-заповедника «Сталинградская битва» агентству ТАСС.

Мемориальному комплексу Мамаев курган и скульптуре «Родина-мать зовет» в 2017 году исполняется полвека.

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