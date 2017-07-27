Власти Волгограда опровергли существование «парка вдов» у Мамаева кургана

В администрации Волгограда опровергли существование «парка вдов» у Мамаевого курга. Об этом «Ленте.ру» в четверг, 27 июля, сообщил начальник пресс-службы губернатора Волгоградской области Александр Бондаренко.

«Территория, о которой говорят, — это пустырь с высохшими деревьями и станцией электрички. Эта территория не является частью мемориального парка, и ничего памятного там не было. Весной этого года там начались работы по благоустройству. Ведется строительство нового парка вместо изживших и высохших деревьев», — пояснил Бондаренко.

По его словам, все тематические и памятные аллеи находятся на учете музея-заповедника и растут на его территории. «Часть нового парка была разбита с участием представителей Минприроды, они проверяли ценность каждого насаждения. Никакой "аллеи вдов" там никогда не было», — добавил он.

Информацию о том, что власти Волгограда распорядились вырубить мемориальный парк у подножия Мамаева кургана ради строительства парковки, появилась в региональных СМИ 26 июля. По данным ряда изданий, деревья были вырублены еще в понедельник, 24 июля.

В комитете архитектуры и градостроительства Волгоградской области сообщили, что вместо вырубленных деревьев высадят около 930 новых и 1,6 тысячи кустарников. В сквере демонтировали старое покрытие пешеходных дорожек, вывозят строительный мусор, готовят основание для устройства новых аллей.

Также после реновации в парке появятся камеры видеонаблюдения, поливочный водопровод, 85 уличных скамеек и 73 урны.