В Москве и Петербурге задержали группу аферистов c «чудо-приборами»

Полицейские при поддержке Росгвардии задержали 16 предполагаемых аферистов, которые, по версии следствия, продавали пенсионерам «чудо-приборы» для лечения мужских болезней. Об этом в пятницу, 28 июля, сообщили в пресс-службе МВД России.

«Злоумышленники убеждали потерпевших, в основном пожилых мужчин, в эффективности приборов, сообщали, что они отсутствуют в открытой продаже и выпускаются в ограниченном количестве. Под видом дорогостоящего медицинского оборудования и препаратов потерпевшим реализовывали недорогие и неэффективные устройства», — говорится в сообщении.

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Как отметили в МВД России, во время обысков на складах и в офисах подозреваемых в Москве и Санкт-Петербурге были изъяты телефоны, компьютеры с базой данных потерпевших и черновые записи. По версии следствия, стоимость аппаратов завышалась в десятки раз, а выручка с одного клиента составляла от 100 тысяч до 3 миллионов рублей.

Некоторые из задержанных в возрасте от 27 до 68 лет, как оказалось, уже имеют судимость. По факту произошедшего возбуждено дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

11 июня 2015 года стало известно, что в Москве задержаны 11 участников организованной группы, занимавшейся продажей пенсионерам и инвалидам приборов, которые якобы лечат от всех заболеваний.