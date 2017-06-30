Следственный комитет направил в суд уголовное дело об убийстве целителя в Москве

Московским управлением Следственного комитета завершено расследование уголовного дела об убийстве зимой 2017 года народного целителя, заявила «Ленте.ру» Юлия Иванова, официальный представитель столичного главка СКР. Один из обвиняемых находится под стражей, личность второго установлена, и он объявлен в федеральный розыск.

«Как выяснилось в ходе следствия, вечером 5 февраля 2017 года 35-летний Юрий Бородкин, будучи в состоянии алкогольного опьянения, во дворе жилого дома на Малой Филевской улице совместно со знакомым напал на 58-летнего мужчину и нанесли ему не менее восьми ударов по голове и рукам. По пути следования в городскую больницу от полученных травм пострадавший скончался в карете скорой помощи», — рассказала Юлия Иванова.

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Обвинение Бородкину было предъявлено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека» (часть 4 статьи 111 УК РФ). Сообщник Бородкина находится в федеральном розыске, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.

Официальный представитель столичного главка СКР уточнила, что погибший был народным целителем, и за лечение женщины взял крупную сумму, но обещанного эффекта достичь не смог. Это и стало причиной преступления. Во время следствия обвиняемый свою вину признал полностью, экспертиза показала, что он полностью вменяем.