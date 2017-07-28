Критики разгромили «Эмодзи: Фильм»

Анимационная картина «Эмодзи: Фильм» киностудии Sony Pictures Animation получил крайне низкий рейтинг у критиков на крупнейшем онлайн-агрегаторе Rotten Tomatoes. Об этом пишет Entertainment Weekly.

Как замечает издание, фильм рискует стать наиболее низко оцененной картиной года. Он вышел в американский прокат 28 июля, и первые рецензенты ставили ему не больше нуля. Только 29-я рецензия на агрегаторе подняла его рейтинг до трех процентов.

Картина оказалась в ряду таких низкорейтинговых фильмов, как «Тысяча слов» с Эдди Мерфи, «Нелепая шестерка» с Адамом Сэндлером и «Щелкунчик и Крысиный Король» Андрея Кончаловского.

«Эмодзи: Фильм» рассказывает о приключениях эмодзи — оживших символов и смайликов из интернета. В работе над лентой принимали участие такие актеры, как Патрик Стюарт, Тиджей Миллер, Джеймс Корден и другие.

В российский прокат картина выйдет 17 августа.