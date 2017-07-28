Жителю Берлина вернули забытые под деревом золотые слитки

В районе Берлина Нейкельн прохожий вернул жителю города оставленные под деревом 22 слитка золота и три с половиной тысячи евро, сообщает The Local.

Как рассказал полиции владелец ценностей, он пристегивал свой велосипед, поэтому отложил сверток с деньгами и золотом в сторону, а затем забыл о нем.

Прохожий, нашедший спустя некоторое время сверток под деревом, был очень удивлен его содержимым. Человек, имя которого не уточняется, отнес ценности в полицию.

Поскольку в свертке были и личные вещи, правоохранителям удалось быстро найти владельца.

Сообщается, что честность прохожего будет вознаграждена. Согласно немецкому законодательству люди, нашедшие утерянные вещи, имеют право на три-пять процентов стоимости находки. В данном случае вознаграждение может достичь двух тысяч евро.

Честность людей, обнаруживших чужую пропажу, не впервые становится поводом для новостей. Например, в июне в Греции таксист вернул туристам из Франции забытые в его авто три тысячи евро. А житель Китая отнес в полицию найденный телефон Vertu стоимостью 110 тысяч долларов.