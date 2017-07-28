Обидчивый муж во время круиза убил жену из-за постоянных насмешек

Жителю американского штата Юта предъявлено обвинение в убийстве жены, совершенном во время круиза по Аляске. Об этом 27 июля сообщило Daily Mail.

Во время поездки пара, путешествовавшая с тремя детьми, отмечала очередную годовщину. Вечером 25 июля в каюту, где проживали 39-летние Кристи (Kristy) и Кэннет Манзанарс (Kenneth Manzanares), были вызваны врачи и охрана, которые обнаружили Кристи с серьезной травмой головы. Спустя 20 минут женщина скончалась.

Свидетель, прибежавший в комнату раньше специалистов, утверждает, что Кэннет пытался сбросить жену с балкона в воду, но он помешал ему это сделать. Когда очевидец спросил мужчину, что произошло, тот ответил: «Она постоянно смеялась надо мной».

Еще один свидетель, Брайан Эксторм (Brian Eckstrom), рассказал, что он отправился к месту происшествия, услышав по интеркому сообщение капитана о том, что постояльцам одной из кают требуется помощь. «Я увидел завернутую в одеяло маленькую девочку, сидящую на коленях у ее бабушки или еще кого-то. Она рыдала. [Затем] мужчина вышел из коридора, где все произошло. На нем были белая майка и джинсы. Джинсы были полностью в крови, а он все повторял: "Это не хорошо, не хорошо"», — отметил Эксторм.

Чарльз Роулен (Charles Rowlen), проживавший несколькими этажам выше Манзанарсов, рассказал, что в тот вечер слышал женские крики, а после видел маленькую девочку, которая просила о помощи и говорила, что ее родители подрались. Ряд свидетелей утверждали, что погибшая ссорилась с двумя мужчинами на балконе своей каюты, а некоторые говорили, что один мужчина пытался спрыгнуть в воду.

К расследованию инцидента подключилось ФБР. Лайнер Emerald Princess был вынужден сделать длительную остановку в городе Джуно (Аляска), однако в настоящее время он продолжил путь. По информации KTUU, Кэннет Манзанарс пробудет под стражей до 10 августа, на этот день назначены слушания по делу.