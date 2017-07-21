Дело случайно сжегшего жену факира-самоучки направили в смоленский суд

В Смоленской области перед судом предстанет местный житель, обвиненный в причинении смерти по неосторожности (статья 109 УК РФ) своей жене. Об этом сообщили РИА Новости в региональной прокуратуре.

Эта статья предусматривает наказание до двух лет лишения свободы.

15 апреля во время семейного застолья 33-летний житель Вязьмы решил показать супруге увиденный в цирке фокус с выдуванием огня. Он набрал в рот спиртосодержащую жидкость, поднес зажигалку к губам и подул на нее. Огонь попал на сидевшую напротив жену.

В результате женщина получила ожоги 90 процентов поверхности тела и скончалась через три дня в больнице.

В июне 2016-го жительница города Константиновка Донецкой области случайно убила своего мужа на домашних состязаниях по метанию ножа. Женщина попала кухонным ножом мужчине в ногу, задев артерию. Пострадавший скончался, не дождавшись прибытия скорой помощи.