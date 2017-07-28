Телеведущую возненавидели за оскорбление «грязного и глупого» Красноярска

Красноярскую телеведущую канала «Енисей» Анну Близнецову раскритиковали за презрительное отношение к родному городу. Мнение о Красноярске она высказала в своем Instagram-аккаунте.

A post shared by Анна Близнецова (@a_bliznetsova) on Jul 25, 2017 at 8:59am PDT

По словам Близнецовой, после посещения «бурного Нью-Йорка» и трех месяцев проживания в Европе она перестала любить город, в котором родилась. «Он и не дом уже совсем, он лишь грязный провинциальный город на периферии жизни. Грязный и по большей части глупый. Мне по душе города, где жизнь кипит и история вершится», — призналась она.

На пост обратили внимание жители Красноярска, которых, судя по всему, задели слова журналистки. «Анна, не возвращайтесь, мы тут как-нибудь без вас в грязи и глупости поживем», — начали иронизировать они, отмечая, что город и правда грязноват, но совсем не глуп.

«Красноярск — самый лучший и прекрасный! А вам, уродам, нечего тут делать. *** (Уезжайте) на свой гнилой Запад», — возмутились некоторые пользователи.

К ним присоединился и бывший сотрудник «Енисея» Виктор Самусенко, который разместил в Facebook скриншот поста Близнецовой и предложил ей вовсе не возвращаться. Под публикацией также собрались разгневанные пользователи, которые, несмотря на все призывы Самусенко к спокойствию, принялись оскорблять ведущую.

«Аня, город дал тебе кров, образование и работу, благодаря которым ты не сдохла с голода и можешь не морозить свою жопу зимой, а ты так о нем выражаешься. Позор тебе и твоим родителям и родственникам», — заявил один из них.