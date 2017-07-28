Промсвязьбанк разместил вечные облигации на 500 миллионов долларов

Промсвязьбанк разместил бессрочные субординированные еврооблигации на 500 миллионов долларов под 8,75 процента. Об этом в пятницу, 28 июля, сообщают «Ведомости».

Спрос на бумаги превысил 1,1 миллиарда долларов. Норматив достаточности основного капитала Промсвязьбанка увеличится до 9,4 процента после закрытия сделки по размещению вечных бондов, рассказал изданию человек, близкий к руководству финансовой организации.

На 1 июля норматив равнялся 8,03 процента, следует из данных ЦБ. За счет капитала Промсвязьбанк планирует наращивать клиентскую базу, поясняет представитель кредитного учреждения.

Промсвязьбанк входит в тройку крупнейших частных банков России и является универсальным коммерческим банком, чья история насчитывает 20 лет. Журнал The Banker включает Промсвязьбанк в 500 крупнейших банков мира по размеру собственного капитала, активы организации превышают 1,2 триллиона рублей. Промсвязьбанк признан ЦБ одним из 10 системно значимых финансовых институтов.