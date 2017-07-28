Новый директор Белого дома по коммуникациям обматерил коллег

Новый директор Белого дома по коммуникациям Энтони Скарамуччи нелицеприятно отозвался о руководителе аппарата Рейнсе Прибусе из-за подозрений в утечках информации. Об этом в четверг, 27 июля, пишет The New Yorker.

Указывается, что Скарамуччи позвонил журналисту The New Yorker Райану Лиззе и спросил, откуда тот получил информацию о закрытом ужине президента США Дональда Трампа. Лизза отказался раскрывать свои источники, после чего Скарамуччи выдвинул предположение, что им был глава аппарата администрации Трампа Рейнс Прибус.

«Рейнс Прибус — хренов параноидальный шизофреник», — сказал Скарамуччи и пообещал, что в скоро времени отправит его в отставку.

Также Скарамуччи заявил, что помощник Трампа Стивен Бэннон хочет построить свою карьеру благодаря близости к президенту.

Позднее Скарамуччи прокомментировал публикацию The New Yorker в Twitter.

«Я порой пользуюсь ненормативной лексикой. Я буду сдерживаться в этом, но не оставлю страстной борьбы за повестку Дональда Трампа», — написал он.