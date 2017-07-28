Главу Amazon Безоса за сутки лишили звания самого богатого человека в мире

Главный исполнительный директор Amazon Джефф Безос продержался один день на первой строчке рейтинга Forbes The World's Billionaires, в котором оценивается состояние самых богатых людей мира. Согласно данным на 28 июля, первое место себе вернул основатель компании Microsoft Билл Гейтс.

Состояние Безоса на 28 июля сократилось на 543 миллиона долларов и оценивается в 88,7 миллиарда долларов, тогда как капитал Гейтса составляет 89,8 миллиарда.

В то же время по версии Bloomberg Безос владеет 89,3 миллиарда долларов, а Гейтс — 90,7 миллиарда.

Третье место в рейтинге (по версиям Forbes и Bloomberg) занимает Амансио Ортега — глава холдинга Inditex — с состоянием 82,7 миллиарда долларов.

Причиной потери лидерства в рейтинге стало падение акций Amazon на фоне публикации 27 июля квартальной отчетности.

Согласно документу, чистая прибыль сократилась на 77 процентов и составила 197 миллионов долларов (или 0,4 доллара на акцию) против 857 миллионов долларов (1,78 доллара на акцию) во втором квартале 2016 года. При этом выручка выросла на 25 процентов.

О том, что Безос стал самым богатым человеком в мире, сообщалось накануне. В четверг, 27 июля, размер его состояния достиг 90,5 миллиарда долларов. Эта сумма была на 500 миллионов больше, чем у основателя Microsoft. Лидерство в рейтинге Безосу обеспечил рост котировок Amazon (сейчас бизнесмену принадлежит 17 процентов акций компании). В четверг акции подорожали на 1,6 процента.