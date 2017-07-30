В сети обратили внимание на праздник выпускников Волгоградской академии МВД

Видео: bloknot-volgograd.ru

Выпускники Волгоградской академии МВД отпраздновали окончание обучения заездом на внедорожниках Land Cruiser Prado и ужином в дорогом ресторане. Внимание на произошедшее обратило местное издание «Блокнот». Источник заявил журналистам, что «все прошло цивильно, но безумно роскошно».

После езды на внедорожниках выпускники совершили двухчасовую прогулку по Волге на арендованной яхте. Закончили вечер сотрудники правоохранительных органов в ресторане «Лондон», который «Блокнот» называет «популярным и очень дорогим».

Выпускной в академии МВД прошел 28 июля, мероприятие, в частности, посетил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

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В июле 2016 года разгорелся скандал после появления в интернете ролика, на котором выпускники Академии ФСБ устроили заезд по Москве на автомобилях Mercedes-Benz Gelandewagen. В спецслужбе тогда заявили, что в отношении виновных «приняты принципиальные персональные решения по изменению условий прохождения ими службы».