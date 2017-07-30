Волгоградская академия МВД проверит сведения о «демонстративном» выпускном

Руководство Волгоградской академии МВД проведет проверку после публикации сведений о дорогостоящем празднике, который устроили выпускники вуза. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в воскресенье, 30 июля.

«По указанию начальника Волгоградской академии МВД России генерал-майора полиции Владимира Третьякова проводится проверка сведений, размещенных в сети интернет, о праздновании выпускного мероприятия», — пояснили в учебном заведении.

В сообщении уточняется, что в ходе вечера выпускники не нарушали правила дорожного движения или общественной безопасности. «По результатам проверки будет дана принципиальная оценка демонстративному поведению выпускников и сделаны оргвыводы», — добавили в академии.

Видео: bloknot-volgograd.ru

Накануне в сети обратили внимание на праздник с заездом на внедорожниках Land Cruiser Prado и ужином в дорогом ресторане, который устроили выпускники академии 28 июля. Источник заявил журналистам, что «все прошло цивильно, но безумно роскошно». После езды на внедорожниках выпускники совершили двухчасовую прогулку по Волге на арендованной яхте.