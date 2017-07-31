Министерству экономического развития предложили поработать министерством счастья

Министерство экономического развития России должно взять на себя функции ответственного за счастье ведомства и предоставить жителям страны возможность для самореализации. Такое мнение высказал генсекретарь «Единой России», вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, передает ТАСС в понедельник, 31 июля.

«Создание обстановки, в которой люди способны реализовать свои мечты и амбиции, этим всем должно заниматься министерство счастья. И у нас такую роль, на мой взгляд, должно играть министерство экономического развития», — сказал политик на всероссийском молодежном форуме «Территория смыслов».

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Он уверен, что счастье можно расценивать как наличие возможности для воплощения в реальность своих целей, а, значит, создание соответствующих условий для граждан должно стать своеобразным KPI (ключевым показателем эффективности — прим. «Ленты.ру») для властей.

Накануне на «Территории смыслов» началась учебная смена молодых парламентариев и политических лидеров. С ними пообщались лидеры молодежных организаций четырех думских партий. Участники дискуссии, как отмечается в поступившем в редакцию «Ленты.ру» пресс-релизе, пришли к выводу, что в России нет смысла создавать отдельное министерство счастья.

26 июля губернатор Ульяновской области Сергей Морозов распорядился запустить в регионе программу «Десятилетие доброты». Он подчеркнул, что «в обществе накопилось много негатива, и нам нужно сделать так, чтобы люди стали добрее, отзывчивее, сердечнее».

В прошлом году спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко высказала мнение, что создание министерства счастья и будущего могло бы быть полезно для России.