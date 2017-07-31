Работа Сбербанка восстановлена после массового сбоя

Работа Сбербанка восстановлена после сбоя, в результате которого клиенты утром в понедельник, 31 июля, столкнулись с трудностями в проведении операций. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе финансовой организации.

«Сегодня утром у некоторых клиентов Сбербанка могли наблюдаться временные затруднения при использовании банковских карт. Сейчас обслуживание ведется в обычном режиме», — отметили там. Причины сбоя в банке не назвали.

Уточняется, что из-за неполадок возникали ограничения при проведении операций по картам в банкоматах как самого Сбербанка, так и сторонних организаций, в «Сбербанк Онлайне», мобильном приложении, а также при оплате товаров и услуг в интернете.

По информации СМИ, трудности затронули клиентов Сбербанка в ряде регионов России. В их числе Свердловская и Челябинская области (данные Ura.ru), Хабаровский край (данные Khabara.ru), Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Самара (данные Mosaica.ru).

Предыдущий сбой в работе Сбербанка произошел 9 июня. Клиенты испытывали трудности при оплате в терминалах и через «Сбербанк Онлайн». В финансовой организации сообщили, что причиной неполадок стал технический сбой, затронувший менее 10 процентов операций по картам.